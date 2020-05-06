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    • 06.05.2020 18:11
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    • 06.05.2020 18:15
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    Erbaa'da ve mahalleleri ya alındı

    ’ın Erbaa ilçesinde, yaklaşık 9 bin kişinin yaşadığı ve mahalleleri, tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle ya alındı.

    2 mahalle karantinaya alındı

    'ın Erbaa ilçesinde, 2 mahalle tedbirleri kapsamında ya alındı.

    KARANTİNA 14 GÜN SÜRECE
    Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca yaklaşık 9 bin kişinin yaşadığı ve mahallelerinde bu gece yarısından itibaren 14 gün süreyle karantina uygulanması kararlaştırıldı. Karantina öncesi belediye ekipleri, mahallelerin ara yollarına kum dökerek, kapatmaya başladı. Tokat Valiliğinden yapılan açıklamada, "Koronavirüs (Covid-19) salgınının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 27 ve 72'inci maddeleri kapsamında, Erbaa ilçesi Kuruçay ve Ziya Gökalp Mahallelerinde 07.05.2020 tarihinden itibaren 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

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