20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağı uzatıldı mı?

Gündemi en çok meşgul eden konular arasında 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı yer alıyor. Corona virüsün yayılmaması için herkesin kendini evde karantinaya aldığı şu günlerde 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yaparak sokağı çıkma yasağının esnetilme çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi. Herkesin merakla beklediği karar çıktı mı? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı bitti mi yoksa uzatılmasına mı karar verildi. İşte 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile ilgili merak edilen tüm bilgiler…
20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BİTTİ Mİ?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 4 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı 15:10'da başladı. Toplantının, gündeminde normalleşme planı ve eğitimde atılacak adımlar bulunuyordu. Kabine toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamalar şöyle;
İlk müjdemiz; 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızadır. 65 yaş üstü gruba ilk etapta sokağa çıkma sınırlandırması günlerinin birinde ve dört saat süreyle yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz.
İlk uygulamayı da 10 Mayıs Pazar günü saat 11,00 - 15,00 saatleri arasında gerçekleştiriyoruz.
20 yaş altı için de bu esnemeyi iki grup halinde uygulayacağız.
0,14 yaş grubu hafta içinde 13 Mayıs Çarşamba günü, yine 11 - 15 saatleri arasında yürüme mesafesiyle dışarı çıkarılabilecek.
15 - 20 yaş ise, 15 Mayıs Cuma günü yine aynı şartlar ve saatlerde dışarı çıkabilecektir.
SOKAĞA ÇIKMA CEZASI NE KADAR?
Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.