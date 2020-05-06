20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağı uzatıldı mı?

Gündemi en çok meşgul eden konular arasında 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı yer alıyor. Corona virüsün yayılmaması için herkesin kendini evde karantinaya aldığı şu günlerde 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yaparak sokağı çıkma yasağının esnetilme çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi. Herkesin merakla beklediği karar çıktı mı? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı bitti mi yoksa uzatılmasına mı karar verildi. İşte 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile ilgili merak edilen tüm bilgiler…