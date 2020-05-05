



"MÜŞTERİ MUTLAKA RANDEVU İLE GELECEK"

İstanbul Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz alınacak tedbirleri anlattı. Şükrü Akyüz, " Bu son derece sevindirici bir haber. Meslektaşlarımız ve bizden hizmet alan vatandaşlarımız çok sevindi. Müşteri mutlaka randevu ile gelecek. Yani gideyim berber boştur gibi düşünce olmayacak. Zaten 11 Mayıs günü açıklandıktan sonra esnafımız birkaç günü doldurdular. Dolayısıyla randevular alınsın. Gittiklerinde mutlaka içeri girerken maske ile girecekler. Eller dezenfektan ile temizlenecek. Daha önce müşteri alınmış koltuk temizlenmiş ve hazır vaziyette olacak. Berber maskesiyle, önlüğüyle çalışacak. Önlük her sabah değiştirilecek. Kullanılan aletler dezenfekte edilecek. En önemlisi de içeride hijyen koşullarının oluşması. Burada belediyelere büyük görevler düşüyor. Dükkanlar açıldıktan sonra belediyelerden dezenfekte işlemi yapılmasını isteyeceğiz. Dün akşamki trafiği ben biliyorum. Pazartesi ve salı günleri doldu. Yani randevu sistemi doldu. Sahura kadar telefonlarım susmadı. " dedi.