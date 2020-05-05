MASKEYE ÜST FİYAT

Piyasada satışına izin vermediğimiz cerrahi maske, bez maske satışına halkımızın kolayca ulaşabileceği yerlerde izin vermeyi planlıyoruz. Maske türlerine göre bir üst fiyat belirleyerek halkımızı mağdur edecek girişimlerin de önünü keseceğiz. Hac farizasının yerine getirilip, getirilmeyeceğine ilişkin olarak Diyanet İşleri Başkanlığımız kendi içinde ve diğer ülkelerle görüşerek kararını verecek. Bu meselede İslam aleminin geniş bir istişare ile ortak karar alması gerekiyor.

NORMAL İŞLEYİŞ

Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın atama, görevlendirme ve personel temini 1 Haziran'da, celp işlemleri 5 Haziran'da bedelli askerlik işlemleri ise 20 Haziran'da yeniden başlayacak. Belediye kredi ve İller Bankası ihaleleri 27 Mayıs'ta yeniden açılacak. Salgın hastaneleri sayıları 1 Haziran'dan itibaren azaltılarak bu kuruluşların hasta kabulüne ve normal işleyişe başlamaları sağlanacak.