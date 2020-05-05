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    • Yaşam
    • 05.05.2020 13:03
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    • 05.05.2020 13:03
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    : 'da eşini öldürdüğü iddia edilen şüpheli 4. kattan atlayarak etti

    haberine göre 'da 4'ncü kattaki evinin penceresinden atlayan kişi hayatını kaybetti. Eve giren polis, eden kişinin eşini evde ölü buldu.

    İstanbul'da dehşet! Eve giren polis...

    Olay saat 11.00 sıralarında Esentepe Mahallesi, Leman Sokak'ta meydana geldi. Sokakta hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Lokman Of'un (75) hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri sokağa güvenlik şeridi çekerek çalışma başlattı.

    Görgü tanıklarının yaşlı adamın 4. kattaki dairesinden aşağıya atlayarak ettiği söylemesi üzerine ekipler daireye girerek inceleme yapmak istedi. Kapının kilitli olması üzerine çilingir yardımıyla dairenin kapısı açıldı. Ekipler intihar eden kişinin eşi Zekiye Of'un da evde cesedini buldu.

    Bir komşusu, "Çilingir eve girdiğinde her taraf kanmış. Eşi de ölmüş. Herhalde bunalıma girmiş eşini öldürdükten sonra intihar etmiş" diye konuştu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.




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