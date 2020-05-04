Samsun Vezirköprü'de ilginç bir olay yaşandı. Cemil Yeniçerioğlu (54) kalp krizi geçirmeye başladı. Ambulans helikopter, hastayı almak için N.Ş'nin tarlasına inmeye çalıştı. Ancak arazi sahibi ambulansın inişine engel olmaya çalıştı. Pilot, hastayı alamadan dönmek zorunda kaldı. Sağlık ekipleri, kayıkla mahalleye geçerek, hastayı hastaneye kaldırıldı. Yeniçerioğlu'nun eşi Fadime Hanım, "Kimse ile husumetimiz yok" dedi. Muhtar Yahya Yılmaz ise "Yaptığı cahillik. Herkese mahcup olduk" diye konuştu.