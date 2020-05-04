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    • Yaşam
    • 04.05.2020 Gazete
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    'da akılalmaz olay: in inişine izin vermediler

    kalp krizi geçiren hastayı almak için tarlaya inmeye çalıştı. Ancak arazi sahibi, iniş yaptırmadı. Muhtar, “Yaptığı cahillik” ifadesini kullandı.

    Yaptığı cahillik!
    Vezirköprü'de ilginç bir olay yaşandı. Cemil Yeniçerioğlu (54) kalp krizi geçirmeye başladı. , hastayı almak için N.Ş'nin tarlasına inmeye çalıştı. Ancak arazi sahibi ambulansın inişine engel olmaya çalıştı. Pilot, hastayı alamadan dönmek zorunda kaldı. Sağlık ekipleri, kayıkla mahalleye geçerek, hastayı hastaneye kaldırıldı. Yeniçerioğlu'nun eşi Fadime Hanım, "Kimse ile husumetimiz yok" dedi. Muhtar Yahya Yılmaz ise "Yaptığı cahillik. Herkese mahcup olduk" diye konuştu.


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