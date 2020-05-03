Bursa'da doğa fotoğrafçılığı yapan, Yaren leylek ile Adem Amca'nın yıllardır buluşmasını görüntüleyen Alper Tüydeş, sosyal medya hesabından yürek ısıtan bir hikaye paylaştı. Tüydeş, bir çiftçinin kendisini arayarak ayağında halka olan bir leylek gördüğünü söylemesi üzerine hareket geçti. Leyleği fotoğraflamayı başaran Tüydeş, ayağındaki halkayı da görüntüledi.
Hayvanın Yunanistan'dan geldiği ortaya çıktı. Çiftçilerin beslediği leyleğin güvende olduğunu ve yakında Yunanistan'a uçacağını belirten fotoğrafçıya Yunan Kuş Halkalama Merkezi Türkçe olarak bir teşekkür maili gönderdi.
Alper Tüydeş, "Yabancı kuşçular bana 'Yüzüklerin efendisi' demeye başladı. Güzel bir tesadüf yaşadık. Leylek Zoi, birkaç gün köyde kaldıktan sonra buradan ayrıldı. Umarım gittiği yerde iyidir" dedi.
Hayvanın Yunanistan'dan geldiği ortaya çıktı. Çiftçilerin beslediği leyleğin güvende olduğunu ve yakında Yunanistan'a uçacağını belirten fotoğrafçıya Yunan Kuş Halkalama Merkezi Türkçe olarak bir teşekkür maili gönderdi.
Alper Tüydeş, "Yabancı kuşçular bana 'Yüzüklerin efendisi' demeye başladı. Güzel bir tesadüf yaşadık. Leylek Zoi, birkaç gün köyde kaldıktan sonra buradan ayrıldı. Umarım gittiği yerde iyidir" dedi.