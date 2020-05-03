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    • Yaşam
    • 03.05.2020 Gazete
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    Kayıp ‘Zoi’, 2 yıl sonra ’da ortaya çıktı!

    Yaren ile ’nın yıllardır buluşmasını görüntüleyen , yürek ısıtan bir hikaye paylaştı. Kayıp leylek ‘Zoi’, 2 yıl sonra ’da ortaya çıktı!

    Zoi’nin yolu!
    Bursa'da doğa fotoğrafçılığı yapan, Yaren ile 'nın yıllardır buluşmasını görüntüleyen , sosyal medya hesabından yürek ısıtan bir hikaye paylaştı. Tüydeş, bir çiftçinin kendisini arayarak ayağında halka olan bir leylek gördüğünü söylemesi üzerine hareket geçti. Leyleği fotoğraflamayı başaran Tüydeş, ayağındaki halkayı da görüntüledi.



    Hayvanın 'dan geldiği ortaya çıktı. Çiftçilerin beslediği leyleğin güvende olduğunu ve yakında Yunanistan'a uçacağını belirten fotoğrafçıya Yunan Kuş Halkalama Merkezi Türkçe olarak bir teşekkür maili gönderdi.



    Alper Tüydeş, "Yabancı kuşçular bana 'Yüzüklerin efendisi' demeye başladı. Güzel bir tesadüf yaşadık. Leylek Zoi, birkaç gün köyde kaldıktan sonra buradan ayrıldı. Umarım gittiği yerde iyidir" dedi.

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