Kahramanmaraş'ta yakalandığı Coronavirüs'ü 10 günlük tedavinin ardından yenen 101 yaşındaki Ömer Dinler, alkışlarla uğurlandı. Kaldığı huzurevinde de çok sevdiği balonlarla karşılanan Dinler, 14 günlük karantinasını tek kişilik odasında geçirecek.
Dinler'in daha önce, evi yıkılınca uzun süre mağarada yaşadığı, durumu öğrenen devletin önce bir ev kiralayıp ihtiyaçlarını karşıladığı, daha sonra da huzurevine yerleştirdiği ortaya çıktı. Ömer Dinler, "Devletim beni önce sokaktan kurtarıp sıcak aş ve yatak verdi. Şimdi de sağlığıma kavuşturdu. Allah, Cumhurreisimize ve devletimize zeval vermesin" dedi.
SIRRIBERK ARSLAN
Dinler'in daha önce, evi yıkılınca uzun süre mağarada yaşadığı, durumu öğrenen devletin önce bir ev kiralayıp ihtiyaçlarını karşıladığı, daha sonra da huzurevine yerleştirdiği ortaya çıktı. Ömer Dinler, "Devletim beni önce sokaktan kurtarıp sıcak aş ve yatak verdi. Şimdi de sağlığıma kavuşturdu. Allah, Cumhurreisimize ve devletimize zeval vermesin" dedi.
SIRRIBERK ARSLAN