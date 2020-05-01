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    • 01.05.2020 18:29
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    • 01.05.2020 18:30
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    'de terör örgütü 'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

    'de terör ögütü 'ya ağır darbe vuruldu. , Bingöl'de jandarma ekiplerince yapılan aramalarda, PKK'ya ait olduğu değerlendirilen çeşitli çaplarda 10 bin fişeğin yanı sıra çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

    PKK'ya ağır darbe! Hepsi ele geçirildi

    İçişleri Bakanlığı, Bingöl'de jandarma ekiplerince yapılan aramalarda, PKK'ya ait olduğu değerlendirilen çeşitli çaplarda 10 bin fişeğin yanı sıra çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi amacıyla Yayladere ilçesine bağlı Kırköy kırsalında arama tarama faaliyeti gerçekleştirildi.

    ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
    Aramalarda, çeşitli çaplarda 10 bin fişek, 6 kalaşnikof tüfek, bir zagros keskin nişancı tüfeği, bir kanas keskin nişancı tüfeği namlusu, bir adet RPG-7 sevk fişeği, 3 silah üstü dürbünü, bir mesafe ölçer dürbün ve 30 palaska ele geçirildi.
    Haberler Yaşam Bingöl'de terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
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