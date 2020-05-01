



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan açıklamada, hafta başına kadar (Pazartesi) etkili olması beklenen sistem nedeni ile Silivri, Çatalca, Arnavutköy ve Sarıyer gibi kuzey bölgeleri başta olmak üzere, il genelinde kısa süreli (10-20 dakikalık) ve şiddetli, su baskınlarına neden olabilen gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanabileceği belirtildi.