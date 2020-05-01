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    • Yaşam
    • 01.05.2020 17:21
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    • 01.05.2020 17:26
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    : için şiddetli yağış uyarısı | Hafta sonu nasıl olacak?

    haberi... ’un paylaştığı verilere göre bugün Balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava, hafta sonu boyunca ’da etkisini gösterecek. AKOM, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Peki İstanbul dışındaki illerde hava nasıl olacak? 2 Mayıs ve 3 Mayıs'ta hangi illerde yağış var? İşte gelen son dakika bilgilerine göre yurt genelinde .



    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan açıklamada, hafta başına kadar (Pazartesi) etkili olması beklenen sistem nedeni ile Silivri, Çatalca, Arnavutköy ve Sarıyer gibi kuzey bölgeleri başta olmak üzere, il genelinde kısa süreli (10-20 dakikalık) ve şiddetli, su baskınlarına neden olabilen gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanabileceği belirtildi.



    Yetkililer, meydana gelebilecek yerel olumsuzluklar; su baskını, göllenme, yıldırım, ulaşımda aksamalar vb. hadiseler için vatandaşa uyarılarda bulundu.



    2 MAYIS CUMARTESİ METEOROLOJİ RAPORU



    3 MAYIS PAZAR METEOROLOJİ RAPORU



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