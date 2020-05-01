Anneler günü ne zaman 2020? Anneler günü hangi güne denk geliyor? İşte hediye fikirleri

2020 ANNELER GÜNÜ HANGİ TARİHTE?



Her sene Mayıs ayının ikinci Pazar günü Anneler Günü kutlanıyor. 2020 Anneler Günü bu yıl 10 Mayıs tarihine denk geliyor.



2020 ANNELER GÜNÜ HEDİYE ÖNERİLERİ



ÇİÇEK

Çiçek anneleri en çok mutlu eden klasik hediyelerden biridir. Corona virüs salgınından dolayı annesinin yanına gidemeyenler online olarak çiçek siparişi vererek annelerine sürpriz yapıp onu çok mutlu edebilirler.

BAHÇE MALZEMELERİ

Corona virüsten dolayı evlerde kendini karantina alan anneler için eğer bahçesi varsa bu yönde bir hediye alabilirsiniz. Bahçe malzemeleri alarak doğayla ilgilenerek keyifli vakit geçirmesini ve stres atmasını sağlayabilirsiniz.

KÜÇÜK EV ALETLERİ

Yine tüm gününü evde geçirenler için hayatını pratikleştirecek ürünler tercih edebilirsiniz. Ev dekorasyon ürünleri seçilebileceği gibi çok zaman geçirilen mutfakta da işleri kolaylaştıran küçük ev aletlerinden hediye alabilirsiniz.

NOSTALJİK ÜRÜNLER

Annenize sevginizi gösterirken bu zor günlerin geçeceğini de hatırlatan anılarınızdan oluşan bir fotoğraf albümü oluşturabilirsiniz. Evde kaldığınız bu süreçte el yapımı hediyeler de tasarlayıp anlamını daha da yükseltebilirsiniz.