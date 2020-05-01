Anneler günü ne zaman 2020? Anneler günü hangi güne denk geliyor? İşte hediye fikirleri

Bu yıl corona virüs salgınında dolayı uzakta olan anneleri ile bir araya gelemeyecekler internet ve telefon üzerinden kutlama yapılacak. Anneniz evde olsa da olmasa da onu mutlu edecek hediye seçeneklerini bulabilirsiniz. Ayrıca uzakta olan anneleriniz için en anlamlı Anneler Günü mesajlarını da haberimizde derledik. Anneler Günü'nü unutulmaz kılacak hediye seçeneklerine bakarak onları internetten sipariş verebilir ya da kendiniz hazırlayabilirsiniz.
2020 ANNELER GÜNÜ HANGİ TARİHTE?
Her sene Mayıs ayının ikinci Pazar günü Anneler Günü kutlanıyor. 2020 Anneler Günü bu yıl 10 Mayıs tarihine denk geliyor.
2020 ANNELER GÜNÜ HEDİYE ÖNERİLERİ
ÇİÇEK
Çiçek anneleri en çok mutlu eden klasik hediyelerden biridir. Corona virüs salgınından dolayı annesinin yanına gidemeyenler online olarak çiçek siparişi vererek annelerine sürpriz yapıp onu çok mutlu edebilirler.
BAHÇE MALZEMELERİ
Corona virüsten dolayı evlerde kendini karantina alan anneler için eğer bahçesi varsa bu yönde bir hediye alabilirsiniz. Bahçe malzemeleri alarak doğayla ilgilenerek keyifli vakit geçirmesini ve stres atmasını sağlayabilirsiniz.
KÜÇÜK EV ALETLERİ
Yine tüm gününü evde geçirenler için hayatını pratikleştirecek ürünler tercih edebilirsiniz. Ev dekorasyon ürünleri seçilebileceği gibi çok zaman geçirilen mutfakta da işleri kolaylaştıran küçük ev aletlerinden hediye alabilirsiniz.
NOSTALJİK ÜRÜNLER
Annenize sevginizi gösterirken bu zor günlerin geçeceğini de hatırlatan anılarınızdan oluşan bir fotoğraf albümü oluşturabilirsiniz. Evde kaldığınız bu süreçte el yapımı hediyeler de tasarlayıp anlamını daha da yükseltebilirsiniz.
2020 ANNELER GÜNÜ MESAJLARI
-Küçükken başucumda bana ninni söylerdin, sabahları uyanınca, beni okşar severdin. Benim annem, güzel annem beni al dizlerine. Kucağında okşa beni, ninniler söyle yine. Bugün hâlâ kulağımda çınlıyor tatlı sesin. Güzel annem, kalbimin sen, en büyük neşesisin. Anneler günün kutlu olsun.
-Başarısızlık ve felaketlere rağmen, hayata karşı güvenlerini sonuna kadar saklayabilen iyimser insanlar, daha çok iyi bir anne tarafından büyütülmüş olanlardır. Seni çok seviyorum anneler gününüz kutlu olsun canım anam.
-Çocukken, bana örnek olmak için benden önce; gençken, her ihtiyacım olduğunda beni gözetmek için arkamdan, yetişkin olduğumda ise destek vermek için hep yanımda yürüdün. Her an yanımda olduğun için sana minnettarım. Anneler Günün kutlu olsun!
-Anne, doğduğumdan beri, hayatımla ilgili aldığın tüm kararlar ve mükemmel dokunuşlar için sana borcumu asla ödeyemem. Bu özel günde, tüm fedakârlıklarını ne kadar takdir ettiğimi bilmeni istiyorum. Her şey için çok teşekkür ederim. Seni seviyorum, Anneler Günün kutlu olsun!
-Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım dinmiyor ya da sevgim coşuyor… Anneler günün kutlu olsun Anneciğim.
-Kuzey rüzgarı da esse, kopsa da fırtına, sığınacağım tek liman sensin annem. Hakkını nasıl öderim.. Başımı dizlerine koymaya geldim.
-Anneciğim benim, hüznümü sevince dönüştüren tek insansın. Anneler günün kutlu olsun anneciğim..