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    • 01.05.2020 15:28
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    : 'da traktör devrildi: Sürücü 2 saat sonra kurtarılabildi

    haberi... 'nin ilçesinde şarampole yuvarlanan traktörün altında sıkışan sürücü, 2 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı. yla ilgili tahkikat başlatıldı.



    Edinilen bilgiye göre, kaza, Yüksekova ilçesine bağlı Bölük köyü yakınlarında meydana geldi. Pançara gitmek isteyen Haşım Çayır (40) yönetimindeki traktör, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.



    Kazada traktörün altında kalan Çayır, olay yerine çağrılan itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerince kurtarılmaya çalışıldı. Ancak bulunduğu yerin kritik olduğunu söyleyen ekipler, iş makinesine haber verildi.



    Kaza yerine gelen iş makinesi devrilen traktörü kontrollü bir şekilde kaldırdı.



    İtfaiye ve sağlık ekipleri, köylülerinde yardımıyla Çayır'ı sıkıştığı yerden kurtardı. 2 saat süren kurtarma çalışmasının ardından yaralanan sürücü, kaza yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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