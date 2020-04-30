Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören 100 yaşındaki Covid-19 hastası Süleyman Çavdar, yoğun bakımdan servise gönderildi. 8 gün yoğun bakımda tedavi gören Çavdar, göğüs hastalıkları servisine alkışlarla alındı.
Dahiliye Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Dr. İsmail Hakkı Akbudak, bu hafta 4 hastayı servise çıkardıklarını belirterek, "Dün de 8 gün solunum cihazına bağlanan Türkiye'nin en yaşlı Covid-19 hastası yaşam mücadelesini kazandı. Değerleri normale döndü. Kısa sürede taburcu olabilecek" dedi.
Dahiliye Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Dr. İsmail Hakkı Akbudak, bu hafta 4 hastayı servise çıkardıklarını belirterek, "Dün de 8 gün solunum cihazına bağlanan Türkiye'nin en yaşlı Covid-19 hastası yaşam mücadelesini kazandı. Değerleri normale döndü. Kısa sürede taburcu olabilecek" dedi.