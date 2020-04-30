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    • Yaşam
    • 30.04.2020 Gazete
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    100 yaşındaki Coronavirüs hastası , yoğun bakımdan çıktı

     Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören 100 yaşındaki Covid-19 hastası , yoğun bakımdan servise gönderildi. 8 gün yoğun bakımda tedavi gören Çavdar, göğüs hastalıkları servisine alkışlarla alındı.

    Muhteşem Süleyman
    Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören 100 yaşındaki Covid-19 hastası , yoğun bakımdan servise gönderildi. 8 gün yoğun bakımda tedavi gören Çavdar, göğüs hastalıkları servisine alkışlarla alındı.



    Dahiliye Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Dr. İsmail Hakkı Akbudak, bu hafta 4 hastayı servise çıkardıklarını belirterek, "Dün de 8 gün solunum cihazına bağlanan 'nin en yaşlı Covid-19 hastası yaşam mücadelesini kazandı. Değerleri normale döndü. Kısa sürede taburcu olabilecek" dedi.
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