Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 29 Nisan koronavirüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı. Son 24 saatte 5 bin 231 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid 19 tedavisi tamamlananların sayısı 44 bin 22 oldu. Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 936 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 89 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 117 bin 589, can kaybı 3 bin 81 oldu.
İYİLEŞEN HASTA SAYISI 44 BİNİ GEÇTİ
Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Test sayısındaki artışa kıyasla vaka sayısındaki artış öngörülebilir düzeyde. İyileşen hastalarımızın sayısı 44.000'i, toplam vaka sayımızın da üçte birini geçti. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Tedbirde ısrarcı olalım." ifadelerine yer verdi.
İYİLEŞEN HASTA SAYISI 44 BİNİ GEÇTİ
Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Test sayısındaki artışa kıyasla vaka sayısındaki artış öngörülebilir düzeyde. İyileşen hastalarımızın sayısı 44.000'i, toplam vaka sayımızın da üçte birini geçti. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Tedbirde ısrarcı olalım." ifadelerine yer verdi.
Test sayısındaki artışa kıyasla vaka sayısındaki artış öngörülebilir düzeyde. İyileşen hastalarımızın sayısı 44.000'i, toplam vaka sayımızın da üçte birini geçti. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Tedbirde ısrarcı olalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/0iwtIFX5iN— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 29, 2020