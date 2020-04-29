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    • 29.04.2020 19:08
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    Son dakika: Bakan Koca Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı: Vaka sayımızın üçte birini geçti

    Son dakika haberine göre vaka ve vefat sayılarını açıkladı. Son 24 saatte 5 bin 231 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid 19 tedavisi tamamlananların sayısı 44 bin 22 oldu. Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 936 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 89 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 117 bin 589, can kaybı 3 bin 81 oldu

    Bakan Koca Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
    vaka ve vefat sayılarını açıkladı. Son 24 saatte 5 bin 231 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid 19 tedavisi tamamlananların sayısı 44 bin 22 oldu. Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 936 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 89 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 117 bin 589, can kaybı 3 bin 81 oldu.



    İYİLEŞEN HASTA SAYISI 44 BİNİ GEÇTİ
    Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Test sayısındaki artışa kıyasla vaka sayısındaki artış öngörülebilir düzeyde. İyileşen hastalarımızın sayısı 44.000'i, toplam vaka sayımızın da üçte birini geçti. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Tedbirde ısrarcı olalım." ifadelerine yer verdi.





    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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