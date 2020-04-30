Elif hemşire görevine dönüyor

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yaptığı esnada Coronavirüs'e yakalanan ve yaklaşık 20 günlük tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan hemşire Elif Kaşıkçı, "En yakın zamanda görevimin başına dönmek istiyorum" dedi. 39 yaşındaki Kaşıkçı, bir süre önce yüksek ateş, halsizlik ve eklem ağrıları şikayetiyle hastaneye başvurdu. Coronavirüs testi pozitif çıkan hemşire, Medical Park Ordu Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaklaşık 20 günde zorlu tedavisi tamamlanan Kaşıkçı, alkışlar eşliğinde hastaneden uğurlandı.