Tekerlekli sandalye tenisinde ülkemize ilkleri yaşatan İzmirli milli sporcu Büşra Ün, Coronovirüs nedeniyle ülkesi Fas'a dönemeyen meslektaşı Najwa Awane'a evini açtı. Engelli tenisçi Najwa'yı 1.5 aydır evinde ağırlayan Ün, "Najwa, antrenman yapmak için İzmir'e gelmişti. Birlikte antrenman yapıp İsviçre ve İtalya'daki turnuvalara katılmayı planlıyorduk. Fakat turnuvalar virüs nedeniyle iptal oldu. Tam ülkesine dönmek üzereyken, bu kez de Fas'a uçuşlar iptal edildi" dedi.
Artık kardeş gibi olduklarını söyleyen Ün, "Geçenlerde doğum gününü kutladık. Kimi zaman bahçede kimi zaman da evde antrenman yapmaya çalışıyoruz. Bazen cama-çerçeveye zarar versek de annem bizim bu durumumuza alıştı. Ailem, Najwa'ya öz kızları gibi davranıyor" ifadesini kullandı. Faslı sporcu Najwa Awane ise "Virüs tedbirleri nedeniyle hava ulaşımı iptal olunca ülkeme dönemedim. Büşra beni misafir ediyor. Hem spor yapıyoruz hem sohbet ediyoruz. Kendisine ve ailesine çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
HEDEF TOKYO
2016 Rio Paralimpik Oyunları'na katılarak kendi branşında mücadele eden ilk Türk kadın sporcu olan Büşra Ün, şöyle konuştu: "Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmak için Haziran'a kadar 3 basamak daha yükselmem gerekiyordu. Fakat olimpiyatlar da 1 yıl ertelendi. 35'nci sıradayım. Erteleme biraz üzdü."
SERHAN ÇİFDALÖZ
Artık kardeş gibi olduklarını söyleyen Ün, "Geçenlerde doğum gününü kutladık. Kimi zaman bahçede kimi zaman da evde antrenman yapmaya çalışıyoruz. Bazen cama-çerçeveye zarar versek de annem bizim bu durumumuza alıştı. Ailem, Najwa'ya öz kızları gibi davranıyor" ifadesini kullandı. Faslı sporcu Najwa Awane ise "Virüs tedbirleri nedeniyle hava ulaşımı iptal olunca ülkeme dönemedim. Büşra beni misafir ediyor. Hem spor yapıyoruz hem sohbet ediyoruz. Kendisine ve ailesine çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
HEDEF TOKYO
2016 Rio Paralimpik Oyunları'na katılarak kendi branşında mücadele eden ilk Türk kadın sporcu olan Büşra Ün, şöyle konuştu: "Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmak için Haziran'a kadar 3 basamak daha yükselmem gerekiyordu. Fakat olimpiyatlar da 1 yıl ertelendi. 35'nci sıradayım. Erteleme biraz üzdü."
SERHAN ÇİFDALÖZ