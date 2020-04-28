Kosova'daki tek Türk kasabası olan Mamuşa'da Coronavirüs vakası görülmedi
Kosova'da 700'ün üzerinde Covid-19 vakası tespit edildi. 21 kişi öldü. Ülkedeki tek Türk kasabası olan Mamuşa'da ise Coronavirüs vakasına rastlanmadı. Belediyesi Başkanı Abdülhadi Krasniç, evde kalın çağrısında bulundu.
Kosova'da700'ün üzerinde Covid-19 vakası tespit edildi. 21 kişi öldü. Ülkedeki tek Türk kasabası olan Mamuşa'da ise Coronavirüs vakasına rastlanmadı. Belediyesi Başkanı Abdülhadi Krasniç, evde kalın çağrısında bulundu.