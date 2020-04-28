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    • Yaşam
    • 28.04.2020 Gazete
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    'daki tek Türk kasabası olan Mamuşa'da Coronavirüs vakası görülmedi

    'da 700'ün üzerinde Covid-19 vakası tespit edildi. 21 kişi öldü. Ülkedeki tek Türk kasabası olan Mamuşa'da ise Coronavirüs vakasına rastlanmadı. Belediyesi Başkanı , evde kalın çağrısında bulundu.

    Virüse rastlanmadı
    Kosova'da 700'ün üzerinde Covid-19 vakası tespit edildi. 21 kişi öldü. Ülkedeki tek Türk kasabası olan Mamuşa'da ise Coronavirüs vakasına rastlanmadı. Belediyesi Başkanı , evde kalın çağrısında bulundu.
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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