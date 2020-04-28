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    • 28.04.2020 18:12
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    • 28.04.2020 18:13
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    'ta tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

    ’ta nedeniyle karantinaya alındı. Karantinaya alınan köye giriş çıkışlar yasaklandı. Konuyla ilgili nden yapılan açıklamada, “Koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında Kars Merkeze bağlı Arslanizi köyü karantinaya alınmış olup, köye giriş çıkışlar durdurulmuştur” denildi.

    Bir köy daha karantinaya alındı

    'ta nedeniyle bir köy karantinaya alındı. Karantinaya alınan köye giriş çıkışlar yasaklandı.

    Kars merkeze bağlı , yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri çerçevesinde karantinaya alınırken, karantinaya alınan köy girişinde jandarma ekipleri tedbir aldı. Arslanizi köyüne giriş-çıkışlar ise kapatıldı.

    Konuyla ilgili nden yapılan açıklamada, "Koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında Kars Merkeze bağlı Arslanizi köyü karantinaya alınmış olup, köye giriş çıkışlar durdurulmuştur" denildi.

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