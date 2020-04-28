Anneler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2020 Anneler Günü hediye fikirleri

Dünyadaki en değerli varlığımız olan annelerimiz için ne yapsak azdır. 2020 yılı Anneler Günü yaklaşırken vatandaşlar hangi tarihte kutlanacağını merak etmeye başladı. Bu yıl corona virüs salgınından dolayı anneleriyle bir araya gelemeyenler de hediyelerini yine de hazır etmek istiyor. Mağazaları gezemeseniz de internette de bulabileceğiniz hediyelerle annelerinizi mutlu edebilirsiniz. İşte 2020 Anneler Günü hediye önerilerimiz…
2020 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?
Anneler Günü dünyada farklı günlerde kutlanır. En yaygın şekliyle Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır. 2020 Anneler Günü 10 Mayıs Pazar gününe denk geliyor.
2020 ANNELER GÜNÜ HEDİYESİ NE ALINIR?
ÇİÇEK
Çiçek anneleri en çok mutlu eden klasik hediyelerden biridir. Corona virüs salgınından dolayı annesinin yanına gidemeyenler online olarak çiçek siparişi vererek annelerine sürpriz yapıp onu çok mutlu edebilirler.
BAHÇE MALZEMELERİ
Corona virüsten dolayı evlerde kendini karantina alan anneler için eğer bahçesi varsa bu yönde bir hediye alabilirsiniz. Bahçe malzemeleri alarak doğayla ilgilenerek keyifli vakit geçirmesini ve stres atmasını sağlayabilirsiniz.
KÜÇÜK EV ALETLERİ
Yine tüm gününü evde geçirenler için hayatını pratikleştirecek ürünler tercih edebilirsiniz. Ev dekorasyon ürünleri seçilebileceği gibi çok zaman geçirilen mutfakta da işleri kolaylaştıran küçük ev aletlerinden hediye alabilirsiniz.
NOSTALJİK ÜRÜNLER
Annenize sevginizi gösterirken bu zor günlerin geçeceğini de hatırlatan anılarınızdan oluşan bir fotoğraf albümü oluşturabilirsiniz. Evde kaldığınız bu süreçte el yapımı hediyeler de tasarlayıp anlamını daha da yükseltebilirsiniz.
EN GÜZEL ANNELER GÜNÜ MESAJLARI
-Beni başkası ağlatırken derdime derman olan o, başkası bırakırken her an yeniden sahip çıkan o. Seni seviyorum anneciğim. Anneler günün kutlu olsun.
-Üzüntü ve dertlerden uzak, nice anneler gününe kavuşmak dileğiyle ellerinden öpüyorum anneciğim.
-Küçükken başucumda bana ninni söylerdin, sabahları uyanınca, beni okşar severdin. Benim annem, güzel annem beni al dizlerine. Kucağında okşa beni, ninniler söyle yine. Bugün hâlâ kulağımda çınlıyor tatlı sesin. Güzel annem, kalbimin sen, en büyük neşesisin. Anneler günün kutlu olsun.
-Mesafeler uzak olsa da yüreğim hep seninle canım annem. Anneler günün kutlu olsun!
-Başarısızlık ve felaketlere rağmen, hayata karşı güvenlerini sonuna kadar saklayabilen iyimser insanlar, daha çok iyi bir anne tarafından büyütülmüş olanlardır. Seni çok seviyorum anneler gününüz kutlu olsun canım anam.
-Dünyada kimseyi seni sevdiğim kadar sevemem, bağlanamam. Anneler günün kutlu olsun canım annem.
-Karşılıksız tek sevgi senin bize olan sevginmiş. Şimdi daha iyi anlıyorum anne. Seni çok seviyoruz. Ellerinden öpüyoruz anneciğim.
-Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım dinmiyor ya da sevgim coşuyor… Anneler günün kutlu olsun Anneciğim.
-Gözyaşlarımı dindiren, beni hayata getiren ve hayata bağlayan canım annem. Anneler günün kutlu olsun.