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    • 28.04.2020 18:23
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    • 28.04.2020 18:35
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    açıkladı: larda ya alınanlardan 33 bin 708'i edildi

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (), larda ya alınan 62 bin 854 kişiden 33 bin 708'inin edildiğini bildirdi. Bu kişilerden üniversite öğrencileri ve ihtiyaç sahipleri, AFAD'ın koordinesinde memleketlerine ücretsiz gönderildi.

    AFAD son sayıyı açıkladı

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (), larda ya alınan 62 bin 854 kişiden edilenlerin sayısını açıkladı.

    AFAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bugüne kadar 77 ildeki 153 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu ile özel yurtlarda, büyük bölümü yurt dışından getirilenler olmak üzere 62 bin 854 kişi karantinaya alındı.

    33 BİN 708 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
    Yurtlarda 14 günlük karantina sürelerini tamamlayarak tahliye edilenlerin sayısı, bugün itibarıyla 33 bin 708'e ulaştı.

    ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ VE İHTİYAÇ SAHİPLERİ ÜCRETSİZ GÖNDERİLDİ
    Bu kişilerden üniversite öğrencileri ve ihtiyaç sahipleri, AFAD'ın koordinesinde memleketlerine ücretsiz gönderildi.

    Karantina ve tahliye işlemleri sırasında bin 994 AFAD personeli görev aldı.

    Pandemi sürecinde, 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için Vefa Sosyal Destek gruplarında bin 97 AFAD personeli 446 araçla mesai yapıyor.

    AFAD'ın söz konusu faaliyetleri kapsamında harcanan miktar bugün itibarıyla 61 milyon 358 bin 214 lira oldu.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Yaşam AFAD açıkladı: Yurtlarda karantinaya alınanlardan 33 bin 708'i tahliye edildi
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