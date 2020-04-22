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    • 23.04.2020 00:01
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    • 23.04.2020 00:39
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    Coronavirüsü (Kovid-19) yenen 35 yaşındaki plazma bağışında bulundu

    Coronavirüs pandemisine karşı mücadeleyi kazanan 35 yaşındaki , üçüncü testin de negatif çıkmasının ardından plazma bağışında bulundu. Sevil, plazma yöntemiyle bağışın bir saat kadar sürdüğünü belirterek, “Bu yöntemin, virüsün tedavisinde etkili yöntem olduğu söyleniyor. Ben gizlilik ilkesiyle bağışımı yapmak istedim. Bağış yaptığım kişiyi bilmek, o kişinin de beni bilmesini istemedim. 2 kişiye derman olacağım” ifadelerini kullandı. İşte Sabah'tan 'ın özel haberinin detayları...

    Virüsü yendi plazma bağışında bulundu

    Coronavirüs pandemisine karşı mücadeleyi kazanan 35 yaşındaki , üçüncü testin de negatif çıkmasının ardından plazma bağışında bulundu.

    Ayten Sevil, "Hiç tanımadığın birilerinin derdine derman olmak, hayatlarına dokunmak, hayata yeniden merhaba dedirtmek adına Covid 19 tedavisi için plazma bağışımı resmi kurumlar aracılığıyla yaptım" dedi.

    SABAH'a konuşan Ayten Sevil, plazma yöntemiyle bağışın bir saat kadar sürdüğünü belirterek, "Bu yöntemin, virüsün tedavisinde etkili yöntem olduğu söyleniyor. Ben gizlilik ilkesiyle bağışımı yapmak istedim. Bağış yaptığım kişiyi bilmek, o kişinin de beni bilmesini istemedim. 2 kişiye derman olacağım" ifadelerini kullandı.

    Ayten Sevil, başvurusunu yaptıktan evine ekibinin geldiğini, işlem sırasında C vitamini takviyesinin verildiğini söyledi.

    İRLANDA'DAN GELDİ, CORONAVİRÜS PANDEMİSİNE KARŞI MÜCADELEYİ KAZANDI
    Restorasyon ve İşletme Bölümü mezunu Ayten Sevil (35), dil eğitimi almak i 18 Şubat 2020 tarihinde İrlanda'ya gitti. İrlanda'ya gideli bir ay, eğitime başlayalı üç hafta olmuştu.

    Çin'in Vuhan kentinde başlayan salgını diğer ülkelere de yayılmaya başladı. Öğrencilerin İrlanda'da mahsur kaldığı bilgisini iletmesi üzerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran harekete geçti.

    Ayten Sevil; 24 Mart 2020 tarihinde Dublin- özel seferi ile yaklaşık 500 kişilik İrlanda grubu ülkemize geldi ve Sivas Kızılırmak Yurdu'na yerleştirildi. 'ye geldikten üç gün sonra (koronavirüs) teşhis koyuldu. İkinci testi negatif çıktı, coronavirüs pandemisine karşı mücadeleyi kazandı. Ayten Sevil'in, üçüncü testi de negatif çıktı.

    KENAN KIRAN / SABAH

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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