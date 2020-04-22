'TÜRKİYE SAĞLIK YÖNÜNDEN CENNET'

Hollanda'dan gelen vatandaşlardan Hasan Basri Turapoğlu, Türkiye'nin örnek bir sağlık sistemine sahip olduğunu belirterek, "Çocuklarımın yanına 3 aylığına gitmiştim. Sağlık sigortası yaptırmamıştım. Seyahat sigortası yapmıştım. Günü bittiği için uzatamadık. Ev doktorunu aradılar çocuklarım. Biz bakamayız. Baksak da 35-40 bin Euro gider dediler. Devletimize çok teşekkür ediyorum. Devletimiz imkanları çok daha iyi. Dün Hollanda'da eczanede maske alamadık. Burada, otobüslerde koltukların üzerinde vardı. Türkiye ile Avrupa'yı kıyaslayacak olursak burası sağlık yönünden cennet. Türkiye'yi beğenmeyen insanlara gidin Avrupa'yı görün diye sesleniyorum" dedi.