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    • Yaşam
    • 22.04.2020 19:16
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    • 22.04.2020 19:16
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    Son dakika: uyarısı

    Son dakika haberi! 22 Nisan nu araştıran vatandaşlarımıza Meteoroloji'den sağanak ve yer yer gök gürültülü uyarısı geldi. Peki, yağış hangi illerde etkili olacak? İşte gelen son dakika yağış uyarısının detayları.

    Meteorolojiden yağış uyarısı

    Ülke genelinde bu akşam havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.



    GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK
    Batı Akdeniz'in iç kesimleri, 'nun güney ve doğusu, , 'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile , , , ve çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

    Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, , ve 'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçmesi ön görülüyor.

    Yağışların, Doğu Karadeniz ile çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

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