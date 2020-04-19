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    • Yaşam
    • 19.04.2020 19:56
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    • 19.04.2020 20:05
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    Tedarik zinciri aksamayacak! ve lerde ine başlandı

    Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesine saatler kala tedarik zincirinin aksamaması için ler ve sebze-meyve lerine mal, malzeme ve ürünlerin nakli, depolanması ve satışa hazırlanması aşamasında görevliler, saat 18.00 itibarıyla çalışmaya başladı.

    Ürün tedarikine başlandı

    İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesine saatler kala tedarik zincirinin aksamaması için ler ve sebze-meyve lerine mal, malzeme ve ürünlerin nakli, depolanması ve satışa hazırlanması aşamasında görevliler, saat 18.00 itibarıyla çalışmaya başladı.

    TEDARİK ZİNCİRİ AKSAMAYACAK
    Bakanlık tarafından valiliklere gönderilen genelgeye göre, 17 Nisan Cuma 00.00 ila 19 Nisan Pazar saat 00.00 arasında 30 büyükşehir ve 'ta uygulanacak yla ilgili genelge gönderilmişti.

    Bu kapsamda bugün 18.00 itibarıyla ürünler, hal pazarlarına ve marketlere getirilmeye başladı.

    SABAH 09.00'A KADAR SATIŞ YAPILMAYACAK
    Böylece marketler ve sebze-meyve hallerine mal, malzeme ve ürünlerin nakli, depolanması ve satışa hazırlanması aşamasında görev yapan çalışanlar da ürünlerin raflardaki ve pazarlardaki yerini alması için çalışmalarını sürdürecek.

    Hal ve marketlerde yarın sabah 09.00'a kadar hiçbir şekilde mal, malzeme ve ürün satışı yapılamayacak.

    Haberler Yaşam Tedarik zinciri aksamayacak! Market ve hallerde ürün tedarikine başlandı
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