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    • Yaşam
    • 19.04.2020 20:27
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    • 19.04.2020 20:27
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    'dan sevindiren haber: tedavisi gören 16 kişi taburcu oldu

    'dan sevindiren haber geldi. testi pozitif çıktıktan sonra Van'da tedavi altına alınan 16 kişi, sağlıklarına kavuşmalarının ardından taburcu edildi.

    Van'da 16 kişi daha koronayı yendi

    'da yeni tip (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 16 kişi taburcu edildi.

    ALKIŞLARLA UĞURLANDILAR
    Dursu Odabaş Tıp Merkezinde, Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan 16 hastanın tedavisi tamamlandı.

    Sağlığına kavuşan hastalar, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde hastaneden uğurlandı.

    TEDAVİLERİ 10 GÜN SORDU
    Hastane Başhekimi Ümit Haluk İliklerden, hastaları 10 gün süren tedavilerinin ardından taburcu ettiklerini söyledi.

    Torun, baba ve babaannenin de olduğu 16 hastadan 10'unun dün, 6'sının da bugün koronavirüsü yenerek iyileştiğini anlatan İliklerden, taburcu olan hastaların 14 günlük izolasyon sürecinin başladığını aktardı.

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