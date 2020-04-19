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    • 19.04.2020 17:31
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    | 'den 6 il için kritik uyarı! Sağanak geliyor! | 17 Nisan 2020

    Son dakika tahminlerine ilişkin bilgiler yayınlandı. Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre Bölgesi'ndeki 6 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak. Öte yandan Orta ve , Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile ve çevrelerinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

    Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

    12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede genelinde hava parçalı ve çok bulutlu; , , , , ve 'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak olacak.

    Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 14, Erzincan'da 9, Ağrı'da 6, Erzurum'da 5, Kars'ta 4, Ardahan'da 3 derece ölçüldü.

    Gün içinde en yüksek sıcaklığın Erzincan'da 23, Iğdır'da 22, Ağrı'da 16, Erzurum, Kars ve Ardahan'da 15 derece olması öngörülüyor.

    SAĞANAK UYARISI
    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak.

    Orta ve , 'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile ve çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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