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    • Ekonomi
    • 19.04.2020 16:03
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    • 19.04.2020 16:17
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    Yandaşa değil vatandaşa hizmet! 'li belediyeler Sözcü'nün posta memurluğunu yapmıştı, Vefa Destek Grupları her gazeteyi vatandaşa ulaştırdı

    30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonunu kapsayacak şekilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sonrası talep edilen gazeteler vatandaşın kapısına kadar getirildi. Geçtiğimiz hafta 'li belediyelerin yandaşı medya yayın organı olan 'ni bedavaya dağıtmalarına rağmen, Vefa Destek Grupları ayrımcılık yapmayarak istenilen her gazeteyi vatandaşa ulaştırdı.

    Yandaşa değil vatandaşa hizmet

    Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Türkiye'de 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta cumartesi 00.00'da başlayan sokağa çıkma yasağı bugün de devam ediyor. Sokağa çıkma yasağı bulunan vatandaşlara Vefa Destek Grupları aracılığı ile hizmet devam ediyor.

    GAZETELER KAPIYA KADAR GELDİ
    Talep doğrultusunda istenen her gazete vatandaşlara Vefa Destek Grupları aracılığı ile ulaştırıldı. Kapıya kadar getirilen gazeteler vatandaşlara ücreti karşılığında verilirken, halkın haber alma özgürlüğü de böylece sağlanmış oldu.

    CHP'Lİ BELEDİYELER SÖZCÜ'NÜN POSTA MEMURLUĞUNU YAPMIŞTI
    Geçtiğimiz hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı sırasında 'li belediyeler yandaşı medya yayın organı olan 'nin adeta posta memurluğuna soyunmuştu. Sadece Sözcü Gazetesi'ni vatandaşlara dağıtan ve ücret almayan CHP'li belediyeler, kamu kaynaklarını Sözcü'yü ihya etmek için kullanmıştı.

    İŞTE VEFA SOSYAL DESTEK GRUPLARININ GAZETE DAĞITIMINDAN KARELER






    Takvim.com.tr/Özel haber

    Haberler Ekonomi Yandaşa değil vatandaşa hizmet! CHP'li belediyeler Sözcü'nün posta memurluğunu yapmıştı, Vefa Destek Grupları her gazeteyi vatandaşa ulaştırdı
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