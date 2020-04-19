Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Türkiye'de 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta cumartesi 00.00'da başlayan sokağa çıkma yasağı bugün de devam ediyor. Sokağa çıkma yasağı bulunan vatandaşlara Vefa Destek Grupları aracılığı ile hizmet devam ediyor.

GAZETELER KAPIYA KADAR GELDİ

Talep doğrultusunda istenen her gazete vatandaşlara Vefa Destek Grupları aracılığı ile ulaştırıldı. Kapıya kadar getirilen gazeteler vatandaşlara ücreti karşılığında verilirken, halkın haber alma özgürlüğü de böylece sağlanmış oldu.

CHP'Lİ BELEDİYELER SÖZCÜ'NÜN POSTA MEMURLUĞUNU YAPMIŞTI

Geçtiğimiz hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı sırasında CHP'li belediyeler yandaşı medya yayın organı olan Sözcü Gazetesi'nin adeta posta memurluğuna soyunmuştu. Sadece Sözcü Gazetesi'ni vatandaşlara dağıtan ve ücret almayan CHP'li belediyeler, kamu kaynaklarını Sözcü'yü ihya etmek için kullanmıştı.

İŞTE VEFA SOSYAL DESTEK GRUPLARININ GAZETE DAĞITIMINDAN KARELER















Takvim.com.tr/Özel haber