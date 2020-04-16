Ordu'da iki bina karantinaya alındı!

Ordu'nun Korgan ilçesinde iki bina korona virüs vakaları sebebiyle karantina altına alındı.

Korgan İlçesi Çiftlik Mahallesi Hamlık Küme Evleri mevkiinde çeşitli sebeplerle diğer illerden dönüşlerin artması, yapılan testler sonucunda korona virüs vakalarının tespit edilmesi, muhtemel vaka ve bunların temaslıları sonucu ev karantinasında bulunan kişiler bulunduğu tespit edildi.

Bu kapsamda korona virüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla Korgan İlçesi ÇiftlikMahallesi Hamlık Küme Evleri'nde numara 10 ve numara 19 numaralı binalarda oturanlar İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.

Söz konusu binalar ile olan bütün giriş çıkışlar kapatıldı.