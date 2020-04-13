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    • Yaşam
    • 13.04.2020 18:25
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    • 13.04.2020 18:25
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    ’ta köyü tebirleri kapsamında ya alındı

    ’ta korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında bir köy daha alındı. Valilikten yapılan açıklamada, “Korona virüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Selim ilçesi köyü 13 Nisan 2020 tarihi itibariyle karantinaya alınmış olup, köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur” denildi.

    Bir köy daha karantinaya alındı

    'ta korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında bir köy daha alındı.

    Kars'ın Selim ilçesine bağlı köyü karantinaya alınırken, köy girişinde jandarma ekipleri görev aldı. Jandarma köye giriş ve çıkışlara izin vermiyor.

    Valilikten yapılan açıklamada, "Korona virüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Selim ilçesi Gelinalan köyü 13 Nisan 2020 tarihi itibariyle karantinaya alınmış olup, köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur" denildi.

    7 KÖY VE BİR MAHALLE KARANTİNAYA ALINMIŞTI
    Kars'ta daha önce Selim ilçesine bağlı Benliahmet, Büyükoluklu ve Söğütlü köyü, Digor ilçesine bağlı Türkmeşen köyü, Susuz ilçesine bağlı Erdağı köyü, Kağızman ilçesine bağlı Akyayla ve Karabağ köyü ve Dağpınar beldesinin Merkez Mahallesi karantinaya alınmıştı.

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