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    • 13.04.2020 22:01
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    • 13.04.2020 22:02
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    Koronavirüsü yenen ve eşi taburcu edildi

    Ünlü sunucu ve eşi , koronavirüs tedavilerinin ardından alkışlarla hastaneden taburcu oldu. Akkul, "Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Özverinizden dolayı ayırmadan hemşiresinden doktoruna kadar emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Sağlığımızı da, varlığımızı da size borçluyuz” dedi.

    Virüse yakalanan ünlü sunucudan sevindiren haber

    ve eşi , korona virüs tedavilerinin ardından alkışlarla hastaneden taburcu oldu.

    Koronavirüs tedavisi gören ünlü sunucu Burak Akkul, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaşarak kendisinin ve eşi Seda Akkul'un hastalığı yendiğini duyurmuştu.

    Akkul ve tedavilerinin ardından alkışlar eşliğinde hastaneden taburcu oldu. Sosyal medyada paylaşım yapan Akkul, "Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Özverinizden dolayı ayırmadan hemşiresinden doktoruna kadar emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Sağlığımızı da, varlığımızı da size borçluyuz" dedi.


    Burak Akkul'un eşi Seda Akkul da sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

    Haberler Yaşam Koronavirüsü yenen Burak Akkul ve eşi Seda Akkul taburcu edildi
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