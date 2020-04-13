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    • Yaşam
    • 13.04.2020 18:13
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    • 13.04.2020 22:30
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    'den sevindiren haber: 15 günlük bebek ü yendi

    dünya genelinde hızla can almaya devam ederken Bilgöl'den sevindiren bir haber geldi. 'de, yeni tip koronavirüs tedavisi tamamlanan 15 günlük bebek taburcu edildi.

    15 günlük bebek koronavirüsü yendi

    dünya genelinde hızla can almaya devam ederken Bilgöl'den sevindiren bir haber geldi.

    Bir yakınında koronavirüs tespit edilen Z.E, doğum yapmak için Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine başvurdu.

    15 GÜNLÜK BEBEK VİRÜSE YAKALANDI
    Başarılı bir şekilde doğum yaptırılan kadının koronavirüs testi negatif, bebeğininki ise pozitif çıktı.

    VİRÜSÜ YENDİ ALIŞLARLA TABURCU EDİLDİ
    Henüz adı bile konmadan tedaviye alınan bebek, 15 günün ardından hastane personellerinin alkışları arasında taburcu edildi.

    Taburcu edilen bebeğin dünyadaki en küçük Covid-19 hastası olduğu öne sürüldü.

    Bu arada tedavisi tamamlanan bebek ve annesinin karantina süreçlerinin, evlerinde 14 gün daha devam edeceği belirtildi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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