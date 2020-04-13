Afyonkarahisar'da oturan 15 yaşındaki Hilal Işık, 10 Nisan Cuma günü biraz hava alacağını söyleyip dışarı çıktı. Ancak bir daha kendisinden haber alınamadı. Paniğe kapılan ailesi ise hemen polisi aradı. Ekipler, kayıp kızı bulabilmek için çalışma başlattı. Baba Fatih Işık, "Hilal'in nerede olduğunu bilenler lütfen bizi arasın" diyerek yardım çağrısı yaptı.
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