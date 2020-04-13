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    • Yaşam
    • 13.04.2020 Gazete
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    'da 15 yaşındaki Hilal'den 'dan beri haber alınamıyor

    'da oturan 15 yaşındaki , Cuma günü biraz hava alacağını söyleyip dışarı çıktı. Ancak bir daha kendisinden haber alınamadı.

    Neredesin Hilal
    Afyonkarahisar'da oturan 15 yaşındaki , Cuma günü biraz hava alacağını söyleyip dışarı çıktı. Ancak bir daha kendisinden haber alınamadı. Paniğe kapılan ailesi ise hemen polisi aradı. Ekipler, kayıp kızı bulabilmek için çalışma başlattı. Baba , "Hilal'in nerede olduğunu bilenler lütfen bizi arasın" diyerek yardım çağrısı yaptı.

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