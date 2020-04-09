Kayseri'deki Karepark Apartmanı'nın kapıcısı Feramuz A. ile bir hafta önce İstanbul'dan gelen babası Suat A'da Coronavirüs kaptı. Hemen hastaneye yatırıldı. Ekipler, kapıcının ekmek servisi yaptığı 140 kişiye temas ettiğini saptadı. Bunun üzerine apartman karantinaya alındı. Binada oturan Ömer Bayram, "Kardeşimize hastalık bulaşmış. Allah acil şifalar versin. Bekçi ve polisimiz sağ olsun ihtiyaçlarımızı karşılıyorlar" dedi.





Bina sakinleri 14 gün karantinada kalacak