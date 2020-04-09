Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 09.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    'de kapıcıda virüs çıktı apartman karantinaya alındı

    'deki Karepark Apartmanı'nın kapıcısı Feramuz A. ile bir hafta önce İstanbul'dan gelen babası Suat A'da Coronavirüs kaptı. Hemen hastaneye yatırıldı. Ekipler, kapıcının ekmek servisi yaptığı 140 kişiye temas ettiğini saptadı.

    Karantina apartmanı

    Kayseri'deki Karepark Apartmanı'nın kapıcısı Feramuz A. ile bir hafta önce İstanbul'dan gelen babası Suat A'da Coronavirüs kaptı. Hemen hastaneye yatırıldı. Ekipler, kapıcının ekmek servisi yaptığı 140 kişiye temas ettiğini saptadı. Bunun üzerine apartman karantinaya alındı. Binada oturan , "Kardeşimize hastalık bulaşmış. Allah acil şifalar versin. Bekçi ve polisimiz sağ olsun ihtiyaçlarımızı karşılıyorlar" dedi.



    Bina sakinleri 14 gün karantinada kalacak

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Yaşam Kayseri'de kapıcıda virüs çıktı apartman karantinaya alındı
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri