Koronavirüse ilişkin alınan tedbirlere uymayanlara ceza yağdı.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, 65 yaş ve üzeri, kronik hastalığı bulunan, 20 yaşından küçükler ve 14 gün kuralı uygulanan vatandaşların sokağa çıkmalarının sınırlandırıldığı anımsatıldı.

347 KİŞİYE PARA CEZASI

Açıklamada, koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunduğu halde, belirtilen kuralları ihlal eden 347 kişiye 304 bin 262 lira idari para cezası yazıldığı ifade edildi.