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    • 08.04.2020 22:39
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    • 08.04.2020 22:39
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    ’ta sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere yağdı!

    e ilişkin alınan tedbirlere uymayanlara yağdı. 'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağını ihlal eden 347 kişiye idari para cezası yazıldı.

    Korona yasağını delenlere ceza yağdı

    e ilişkin alınan tedbirlere uymayanlara yağdı.

    Valiliğinden yapılan açıklamada, 65 yaş ve üzeri, kronik hastalığı bulunan, 20 yaşından küçükler ve 14 gün kuralı uygulanan vatandaşların sokağa çıkmalarının sınırlandırıldığı anımsatıldı.

    347 KİŞİYE PARA CEZASI
    Açıklamada, koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunduğu halde, belirtilen kuralları ihlal eden 347 kişiye 304 bin 262 lira idari para cezası yazıldığı ifade edildi.

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