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    'da lerine uymayanlara 1 milyon 811 lira ceza kesildi!

    e karşı alınan ler her geçen gün artırılarak devam ediyor. 'da koronavirüs tedbirlerine kapsamında yapılan son 11 günlük denetimlerde, kurallara uymayan 2 bin 478 kişiye 1 milyon 811 bin 842 lira idari para cezası kesildi. Yapılan denetimlerde 48 aracında trafikten men edildiği bildirildi.

    Virüs tedbirlerine uymayanlara ceza yağdı!

    'da lerine kapsamında yapılan son 11 günlük denetimlerde, kurallara uymayanlara ceza yağdı.

    TEDBİRLERİ İHLAL EDEN 2 BİN 478 KİŞİ BELİRLENDİ

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında yapılan denetimlerine devam ediyor. İstanbul genelinde 28 Mart ila 7 Nisan günleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde, alınan tedbirleri ihlal eden 2 bin 478 kişi belirlendi.

    1 MİLYON 811 BİN 842 LİRA İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ
    Toplu taşıma tedbirlerine uymayan, sosyal mesafeyi ihlal eden, sokağa çıkma yasağına uymayan ve yasağa uymayarak işyerini açık tutan işletme sahiplerinin de bulunduğu 2 bin 478 kişiye 1 milyon 811 bin 842 lira idari para cezası kesildi.

    Sokağa çıkma yasağı bulunan 20 yaş ve altı 82 kişiye para cezası kesilirken, denetimlerde 97 işyeri de mühürlendi. Yapılan denetimlerde 48 aracında trafikten men edildiği bildirildi.

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