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    • 09.04.2020 06:47
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    • 09.04.2020 06:47
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    'da feci kaza! Hepsi yola saçıldı

    'da koronavirüs salgını sonrası büyük talep gören kolonya ve dezenfektan yüklü tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Kaza sonrası araçtaki kolonya ve dezenfektanlar yola saçılırken, şoför ise yaralandı.

    Sakarya'da feci kaza! Hepsi yola saçıldı

    'da kolonya ve dezenfektan yüklü tırın refüjdeki bariyerlere çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, Konya'dan İstanbul'a seyreden Celal P. idaresindeki kolonya ve dezenfektan yüklü 42 KR 620 plakalı tır, D-650 kara yolunun Alifuatpaşa mevkisindeki refüjdeki bariyerlere ve tabelalara çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle tırda sıkışan sürücü Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından kurtarılarak Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan kara yolunun Sakarya istikametinde trafik, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından normale döndü.

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