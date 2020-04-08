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    • 08.04.2020 21:44
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    • 08.04.2020 21:44
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    'da koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinalar sürüyor. 'nın Kurşunlu ilçesinin de karantinaya alındı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Yeşilören köyünde 2 koronavirüs vakasının tespit edilmesi üzerine salgının kontrol altına alınması için kararınca köyün ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinaya alındığı bildirildi.

    Bir köy daha karantinaya alındı

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinalar sürüyor.

    'nın Kurşunlu ilçesinin , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

    Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Yeşilören köyünde 2 koronavirüs vakasının tespit edilmesi üzerine salgının kontrol altına alınması için kararınca köyün ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinaya alındığı bildirildi.

    KAMIŞ KÖYÜ DE DAHA ÖNCE KARANTİNAYA ALINMIŞTI
    Açıklamada, köyde meydana gelebilecek arıza veya ihtiyaçlar doğrultusunda yetkililerin köye kolluk birimleri gözetiminde giriş çıkış yapabileceği aktarıldı.

    Kentte Şabanözü ilçesine bağlı Kamış köyü de daha önce karantinaya alınmıştı.

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