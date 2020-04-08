İstanbul Bağcılar'da dört bina yeni tip koronavirüs nedeniyle önceki gün karantina altına alındı. Bağcılar Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Merkez, Çınar, Kirazlı ve Kazım Karabekir mahallelerindeki 4 binadaki vatandaşlarımızda yapılan Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle bu binalarda karantina tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir" denildi. Bağcılar Merkez Mahallesi'ndeki 4 katlı, 4 daireli Aras Apartmanı da karantina altına alınan inalardan biri. Aile apartmanı olan binada en küçüğü üç aylık, en büyüğü 72 yaşında 17 kişi yaşıyor. Apartmanda oturan bütün bireylere koronavirüs testi yapıldı. Yedi kişinin test sonucu belli oldu ve çıkan yedi sonucun da pozitif olduğu öğrenildi.

HER EVDE POZİTİF ÇIKAN VAR

"Apartmandaki herkesin koronavirüs test sonucunu pozitif bekliyoruz" diyen Muhammet Mustafa Aras (19), şunları anlattı: "Amcam Abdürrahim Aras bir hastanede temizlik görevlisi. Bir gün işten gelince şiddetli öksürmeye başladı ve ateşi yükseldi. Apartmandaki herkes amcama 'geçmiş olsun'a gitti. Öksürük devam edince kendisini hastaneye götürdüm ve test yapıldı, sonucu pozitif çıktı. Amcamdan sonra bütün apartmandakilere test yapıldı ama herkesin sonucu şu an çıkmış değil. Şu ana kadar çıkan bütün sonuçlar pozitif. Biz de kendimizi pozitif gibi görüyoruz. Şu an annem ve babamla yaşıyorum, ikisinin de test sonucu pozitif. Apartmanda her evde test sonucu pozitif çıkan var. Amcamdan bütün apartmana yayıldı. Karantinamız devam ediyor. İhtiyaçlarımızı da belediye karşılıyor."

"AMCAM HASTALANINCA GEÇMİŞ OLSUNA GELDİLER"

Milliyet'in haberine göre ilk koronavirüs teşhisi konulan Abdürrahim Aras'ın yeğeni şöyle nonuştu: "Kendimi rahatsız hissedince, Bağcılar Devlet Hastanesi'ne gittim, karantina hastanesi olduğu için beni almadılar. Bunun üzerine Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne gittim, burada soğuk algınlığına bağlı boğaz enfeksiyonumun olduğunu söyleyip ilaç yazıp eve gönderdiler. Bunun üzerine işime devam ettim ve verilen ilaçları kullanmaya başladım. Tabii bu sürede aile apartmanı olduğu için ailede herkes yanıma gelmişti. Hastaneye gitmeden yaklaşık dört gün sonra da iş yerinde merdivenleri çıkmaya başladığımda nefes darlığı hissetmeye başladım ve amirlerime virüs belirtilerinin olduğunu söyledim. Çalıştığım özel hastanede test yapıldı ve pozitif çıktığını öğrendik. Eve geldiğimde de kendimi tamamen izole ettim, odadan çıkmadım. Benimle yaşayan anne ve babamı alt kattaki kardeşimin evine gönderdim. Ancak izoleden önce hep yan yanaydık. Daha sonra ise apartmandaki ailemin test yapmasını istedim ve onların da test sonucu pozitif çıktı. İlk hastaneye gittiğimde bana test yapılmış olsaydı, belki de şu an bütün aileye yayılmayacaktı. Çünkü başta herkes benim soğuk algınlığım olduğunu biliyordu."

18 NİSAN'A KADAR GİRİŞ-ÇIKIŞ YASAK

Giriş ve çıkışların yasak olduğu Bağcılar'daki dört binanın önünde polis ekipleri nöbet tutuyor. Bu apartmanlarda oturan vatandaşlar için Bağcılar Belediyesi tarafından erzak ve dezenfektan ürünleri bulunan koliler görevliler tarafından teslim edildi. Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki karantina altına alınan Şahinler Apartmanı'nda yaşayan Süleyman Şahin, "Eşim pozitif çıktı. Bana test yapıldı henüz sonuçlanmadı. Bu apartmanda üç dairede var. 18 Nisan'a kadar evde kalacağız" dedi.