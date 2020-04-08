Dünyaca ünlü futbolcu trafik kazası geçirdi hastaneye kaldırıldı

Geceyi kontrol amaçlı hastanede geçiren ikili Çarşamba sabahı taburcu edildi.

Riise'nin menajerinden yapılan açıklamada Riise ve kızının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. 39 yaşındaki Riise'nin arabasının ise kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.