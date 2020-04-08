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    • 08.04.2020 12:35
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    • 08.04.2020 12:35
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    Dünyaca ünlü futbolcu trafik kazası geçirdi hastaneye kaldırıldı

    Uzun bir süre Liverpool forması da giyen Norveçli futbolcu , kızıyla birlikte geçirdiği trafik kazası sonucu hastaneye kaldırıldı. Riise ve kızının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, geceyi kontrol amaçlı hastanede geçiren ikili çarşamba sabahı taburcu edildi.

    Dünyaca ünlü futbolcu hastaneye kaldırıldı

    İngiliz basınında yer alan habere göre Salı gecesi saat 2'de kızıyla birlikte Tonsberg'den Alesund'a giden Riise, aracının kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Arabadan çıkarılan Riise ve 19 yaşındaki kızı Ariana hastaneye kaldırıldı.

    Geceyi kontrol amaçlı hastanede geçiren ikili Çarşamba sabahı taburcu edildi.

    Riise'nin menajerinden yapılan açıklamada Riise ve kızının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. 39 yaşındaki Riise'nin arabasının ise kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.

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