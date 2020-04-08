Kurban Bayramı ne zaman başlıyor? 2020 Kurban Bayramı başlangıç ve arife tarihi!

Kurban Bayramı ne zaman 2020 yılında yoğun şekilde araştırılan konulardan birisi oluyor. 2020 Kurban Bayramı başlangıcı merak ediliyor. Müslümanlar tarafından kutlanan, yılın ikinci bayramı olan Kurban Bayramı'nın tarihi, Diyanet dini günler takvimi ile duyurulmuştu. Hicri takvime göre Zilhicce ayının 10. günü kutlanan Kurban Bayramı'nda, kurbanlar kesilecek ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. İşte, 2020 Kurban Bayramı tarihleri…
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
30 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI ARİFESİ 1.GÜN - PERŞEMBE (YARIM GÜN)
31 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 1.GÜN- CUMA
1 AĞUSTOS KURBAN BAYRAMI 2.GÜN - CUMARTESİ
2 AĞUSTOS KURBAN BAYRAMI 3.GÜN- PAZAR
3 AĞUSTOS KURBAN BAYRAMI 4.GÜN - PAZARTESİ
İSLAMİ KOŞULLARDA KURBAN NASIL KESİLİR?
1-) Kesilecek hayvan acı çekmemeli ve hayvana eziyet olabilecek davranışlarda bulunulmamalıdır.
2-) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
3-) Yaşlarını doldurmamış, kesimine uygun olmayan hayvanlar kesilmemelidir.
4-) Hayvanın ayakları ve yüzü kıbleye gelecek şekilde sola yatırılmalıdır.
5-) Kıbleye karşı durularak tekbir ve tehlil getirilmelidir.
6-) Tekbir ve tehlil'in ardından Bismillahi Allahu Ekber denilerek hayvanın boğazına keskin bıçak vurulmalı ve herhangi bir şekilde eziyet etmeden hayvan kesilmelidir.
7-) Hayvan tamamen ölmeden kafa veya ayaklarını koparmak, derisini yüzmeye kalkmak ya da hayvana eziyet etmek mekruhtur.
KURBAN BAYRAMI ÖNEMİ NEDİR?
Kurban gerek fert gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşıyan malî bir ibadettir. Kişi kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur.
Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil'in Cenâb-ı Hakk'ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır. Kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur.
Özellikle et satın alma imkânı hiç bulunmayan veya çok sınırlı olan yoksulların bulunduğu ortamlarda onun bu rolünü daha belirgin biçimde görmek mümkündür. Zengine malını Allah'ın rızâsı, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama zevk ve alışkanlığını verir, onu cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarır. Fakirin de varlıklı kullar aracılığıyla Allah'a şükretmesine, dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı konusunda karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına ve kendini toplumunun bir üyesi olarak hissetmesine vesile olur.
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