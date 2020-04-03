AFAD'dan yapılan açıklamada Van'ın Tuşba ilçesinde saat 08.44'te 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı.
İŞTE SON DEPREMLER:
AFAD'dan yapılan açıklamada Van'ın Tuşba ilçesinde saat 08.44'te 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı.
İŞTE SON DEPREMLER:
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