AFAD'dan yapılan açıklamada Van'ın Tuşba ilçesinde saat 08.44'te 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı.



İŞTE SON DEPREMLER: