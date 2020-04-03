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Son ler: 'ın Tuşba ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem

Gelen son dakika haberine göre, saat 08.44'te 'ın Tuşba ilçesinde meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğü 4.7 olarak açıklarken, çok sayıda vatandaş sosyal medyadan depremi hissettiğini yazdı. İşte son depremler.

  • Yaşam
  • 03.04.2020 08:56
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  • Son Güncelleme: 03.04.2020 09:00
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