Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Konya, Kırıkkale ve Çankırı çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Denizli ve Antalya'nın batı ilçelerinin yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Adana'nın kuzey ve doğusu ile Bingöl, Bitlis, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Akdeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli( 40-60 Km/sa) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diyer yerlerde önemli bir değişik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve batı, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdenizde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.





UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Adana'nın kuzey ve doğusu ile Bingöl, Bitlis, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI; Rüzgarın; Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinde meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevreleri, gece saatlerinden sonra Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 15°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C

Çok bulutlu ve bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 14°C

Çok bulutlu

KOCAELİ °C, 10°C

Çok bulutlu ve bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, Akşam saatlerinden sonra Kıyı Ege ile Manisa ve Denizli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C

Çok bulutlu

DENİZLİ °C, 18°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İZMİR °C, 16°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

MANİSA °C, 17°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı





AKDENİZ

Çok bulutlu, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay çevreleri ile gece saatlerinden sonra Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Adana'nın iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz'de güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 19°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batı ilçeleri sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN °C, 19°C

Çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Aksaray ile ilk saatler Konya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

YOZGAT °C, 8°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı





BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 7°C

Parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 9°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin yer yer karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, kuzeydoğusunun yüksekleri ile Bitlis çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Şırnak, Bitlis ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 7°C

Parçalı çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı

KARS °C, 9°C

Parçalı çok bulutlu, yağmurlu, sabah saatlerinde yüksekleri yer yer karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

VAN °C, 9°C

Çok bulutlu ve yağmurlu





GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı