Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Konya, Kırıkkale ve Çankırı çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Denizli ve Antalya'nın batı ilçelerinin yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Adana'nın kuzey ve doğusu ile Bingöl, Bitlis, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Akdeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli( 40-60 Km/sa) olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diyer yerlerde önemli bir değişik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve batı, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdenizde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Adana'nın kuzey ve doğusu ile Bingöl, Bitlis, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI; Rüzgarın; Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinde meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevreleri, gece saatlerinden sonra Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 15°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 10°C
Çok bulutlu ve bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 14°C
Çok bulutlu
KOCAELİ °C, 10°C
Çok bulutlu ve bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
EGE
Çok bulutlu, Akşam saatlerinden sonra Kıyı Ege ile Manisa ve Denizli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 12°C
Çok bulutlu
DENİZLİ °C, 18°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
İZMİR °C, 16°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
MANİSA °C, 17°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
AKDENİZ
Çok bulutlu, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay çevreleri ile gece saatlerinden sonra Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Adana'nın iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz'de güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 19°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 19°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batı ilçeleri sağanak yağışlı
HATAY °C, 18°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.
MERSİN °C, 19°C
Çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Aksaray ile ilk saatler Konya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 10°C
Parçalı çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
YOZGAT °C, 8°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 7°C
Parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 9°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin yer yer karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 13°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
TOKAT °C, 13°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, kuzeydoğusunun yüksekleri ile Bitlis çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Şırnak, Bitlis ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 7°C
Parçalı çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı
KARS °C, 9°C
Parçalı çok bulutlu, yağmurlu, sabah saatlerinde yüksekleri yer yer karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
VAN °C, 9°C
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 13°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
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