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TEM'de panik anları! Bir anda alev aldı

Ümraniye mevkisinde içinde 1'i çocuk 3 kişinin bulunduğu otomobil, seyir halindeyken alev aldı. Araçta bulunan kişiler son anda inerek canını kurtarırken, otomobil cayır cayır yandı.

  • Yaşam
  • 03.04.2020 09:03
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  • Son Güncelleme: 03.04.2020 09:03
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TEM'de panik anları! Bir anda alev aldı

Ümraniye nda içinde 1'i çocuk 3 kişinin bulunduğu otomobil alev alev yandı. Araçtakiler otomobilden son anda inerek kurtulurken, otomobil büyük çapta hasar oluştu.

Olay saat 07.40 sıralarında Ümraniye TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Tuncay Yiğit'in kullandığı otomobilden bir anda alevler yükselmeye başladı. Yiğit otomobili emniyet şeridine çekerek araçtakileri dışarı çıkardı. Alevler kısa sürede otomobilin tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobildeki yangın söndürüldü. Otomobilde büyük çapta hasar oluştu.



Otomobil sürücüsü Tuncay Yiğit "TEM'de seyir halinde ilerliyordu, bir anda alev aldı. Abim ve çocuk vardı araçta. Hemen sağa çekerek durdum. Yangın söndürme tüpleriyle müdahale ettik ama başarılı olamadık." diye konuştu.

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