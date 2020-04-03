Hatay İskenderun'da dün korkunç bir kaza yaşandı. Freni boşalan TIR, çok sayıda araca çarptı. Kazada 5 kişi öldü, 15 kişi ise yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. TIR'ın kaza anının hemen öncesinde çekilen görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde hızla ilerleyen TIR sürücüsünün korna çalarak önündeki araçların kenara yanaşmasını sağlamaya çalıştığı anlaşıldı...