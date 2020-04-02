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'da feci kaza! Freni boşalan tır dehşet saçtı

'da seyir halindeki bir tırın freni boşaldı. Hatay-Belen kara yolu mevkisinde yaşanan olayda tır çok sayıda araca vurarak durabildi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

  • Yaşam
  • 02.04.2020 15:32
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  • Son Güncelleme: 02.04.2020 16:22
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Hatay'da feci kaza! Freni boşalan tır dehşet saçtı

'ın İskenderun ilçesinde freni boşalan tırın, polis ekiplerinin uygulama noktasındaki araçlara çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Hatay-Belen kara yolundan İskenderun istikametine seyir halindeki sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen tırın freni, Denizevleri kavşağı yakınlarında boşaldı.

Tır, önce Deniz Alayı Kavşağı'nda polis ekiplerinin uygulama noktasındaki araçlara, ardından bir spor salonunun duvarına çarparak durabildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin olay yerinde çalışması sürüyor.

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