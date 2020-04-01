Bugünkü
Takvim

'a giden li ortalığı karıştırdı! Coronavirüs korkusuyla polisi aradılar...

’ı ziyaret eden uyruklu ortalığı karıştırdı. i gören vatandaşlar, Coronavirüs korkusuyla polisi ve sağlık ekiplerini aradı. turistin, sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle 2 haftadan uzun süredir 'de olduğu ve 2 gündür Kars'ta gezdiği anlaşıldı.

ABONE OL
Ni'çin' geldin!
Kars'ta dün Coronavirüs paniği yaşandı... Kentin en işlek noktalarından Faikbey Caddesi'nde gezen Hong Konglu Kat Tayitan'ı görenler, salgın nedeniyle endişeye kapıldı. İhbar üzerine in olduğu yere polis ve sağlık ekipleri yollandı. Sağlık personeli, li adama maske ve eldiven uzattı.



turistin, sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle 2 haftadan uzun süredir 'de olduğu ve 2 gündür 'ta gezdiği anlaşıldı. Polis ekiplerinin ikna ettiği , hastaneye kaldırıldı. Çinli turist, buradaki işlemlerinin ardından da Erzurum'daki Geri Gönderme Merkezi'ne yollandı...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yaşam Kars'a giden Çinli turist Kat Tayitan ortalığı karıştırdı! Coronavirüs korkusuyla polisi aradılar...
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri