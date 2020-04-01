Kars'ta dün Coronavirüs paniği yaşandı... Kentin en işlek noktalarından Faikbey Caddesi'nde gezen Hong Konglu Kat Tayitan'ı görenler, salgın nedeniyle endişeye kapıldı. İhbar üzerine turistin olduğu yere polis ve sağlık ekipleri yollandı. Sağlık personeli, Çinli adama maske ve eldiven uzattı.
Hong Konglu turistin, sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle 2 haftadan uzun süredir Türkiye'de olduğu ve 2 gündür Kars'ta gezdiği anlaşıldı. Polis ekiplerinin ikna ettiği Kat Tayitan, hastaneye kaldırıldı. Çinli turist, buradaki işlemlerinin ardından da Erzurum'daki Geri Gönderme Merkezi'ne yollandı...
Hong Konglu turistin, sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle 2 haftadan uzun süredir Türkiye'de olduğu ve 2 gündür Kars'ta gezdiği anlaşıldı. Polis ekiplerinin ikna ettiği Kat Tayitan, hastaneye kaldırıldı. Çinli turist, buradaki işlemlerinin ardından da Erzurum'daki Geri Gönderme Merkezi'ne yollandı...
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