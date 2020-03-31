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'ta alarmı! Çinli kişiyi görünce etrafını sarıp...

salgınının Çin'den dünyaya yayılmasının ardından ülkemizde de vaka sayısı 10 bini aştı. 'ın en işlek caddelerinden birinde görülen Çinli şahıs ise paniğe neden oldu. Polis ve sağlık ekiplerini alarma geçiren olay sonrasında Çinli şahıs gözetim altına alındı.

  • Yaşam
  • 31.03.2020 09:47
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  • Son Güncelleme: 31.03.2020 09:58
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Kars'ta koronavirüs alarmı! Çinli kişiyi görünce etrafını sarıp...

'ın en işlek caddelerinden Fiakbey Caddesi'nde görülen Çinli, kentte hareketli anlar yaşanmasına neden oldu. Polis ve sağlık ekiplerini seferber eden Çinli gözetim altına alındı.



Faikbey Caddesi'nde Çin uyruklu bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu hemen 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen özel kıyafetli Acil Sağlık ve UMKE ekipleri ile polis, vatandaşları bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Çevrede kısa süreli tedirginliğin yaşandığı olayda, Çinli vatandaş ikna edilerek eldiven ve maske verildi. Daha sonra ambulansa doğru giden Çinli, bu sefer de sırt çantasını yetkililere vermek istemedi.

Sağlık ekipleri cadde üzerinde esnaflık yapan vatandaşlardan bir poşet aldı. Çinlinin sırt çantası poşete konularak ambulansa bırakıldı. Ardından da Çinli vatandaş ambulansa bindi. Sağlık ekiplerince gözetim altına alınan Çinli, Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi. Korona virüs olup olmadığı henüz bilinmeyen Çinli, hastanede gözetim altına alındı.

Çinli şahsın Erzurum'dan Kars'a geldiği öğrenildi. Şahsın Yabancılar Şube Müdürlüğünce Erzurum'a gönderileceği belirtildi.

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