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: Prof. Dr. şüphesiyle hastaneye kaldırıldı!

haberi... Koruyucu sağlık uzmanı Prof. Dr. , şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı. Özyaral'ın tedavisi devam ederken koronavirüs testi yapıldığı ve sonucunun beklendiği öğrenildi.

  • Yaşam
  • 31.03.2020 13:55
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  • Son Güncelleme: 31.03.2020 13:55
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Ünlü profesöre korona şoku!
haberine göre, Prof. (64) dün akşam yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan ilk tetkiklerin ardından Özyaral'ın corona virüs şüphesiyle hastaneye yatışı yapıldı.



TEST SONUCU BEKLENİYOR
Özyaral'ın tedavisi devam ederken corona virüs testi yapıldığı ve sonucunun beklendiği öğrenildi.

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