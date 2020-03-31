İstanbul'da Avrupa'dan gelen Türk vatandaşlarının yerleştirildiği karantina yurtlarında tahliye başladı. Avrupa'dan gelen Türk vatandaşları İstanbul'da 3 yurda yerleştirilmişti. 14 günlük karantina süresi doldu. Güngören'deki Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu'ndan sağlık problemi olmayanlar tahliye edilmeye başladı.

Karantinada bulunanlarından bazılarının yakınları da yurdun önüne geldi. Tahliye edilen yakınlarını özel otomobilleriyle alanlar yurttan ayrıldı. Yurttan ayrılacak bazı vatandaşlar için ise otobüsler içeriye alındı. Karantina süreci dolanlar otobüslerle de evlerine gönderilecek.

UMRECİLERİN TAHLİYE SÜREÇLERİ DE BAŞLADI

KAYSERİ

Kayseri'de, umre dönüşü koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan 252 kişiden 192'sinin tahliyesine başlandı.

Türkiye'ye dönmelerinin ardından 16 Mart'ta kentteki Hunat Hatun Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen umreciler, karantinada 16 gün geçirdi.

Tahliyelerine karar verilen 192 kişi, yurt bahçesine kurulan çadırda sağlık görevlileri tarafından kontrolden geçirilip, otobüslere bindiriliyor.

Umreciler, otobüslerle memleketlerine götürülecek.

Diğer umrecilerden bir kısımının, kaldırıldıkları hastanede takip edildiği, bir kısmının da bir süre daha yurtta tutulacağı öğrenildi.

ESKİŞEHİR

Eskişehir'de umre dönüşü koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 17 Mart'ta karantinaya alınan 254 kişiden bazılarının tahliye işlemi tamamlandı.

Gündüzalp Öğrenci Yurdu'nda karantina altında bulunan ve sağlık durumlarında herhangi bir olumsuzluk bulunmayan vatandaşlar, kontrollerinin ve çıkış işlemlerinin ardından evlerine gönderilmeye başlandı. Bu kişilerin, evlerinde de 14 gün karantinada olacağı bildirildi.

Tahliye işlemi yapılan kişilerden Osman Çanakçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çok şükür sağlığımız iyi, sıhhatimiz yerinde. Devletimiz bize çok güzel baktı. İçeride, odada bekledik. Yapacağımız başka bir şey yoktu. Haberlere baktık. Namaz kıldık ve dua ettik. Devletimizden Allah razı olsun." dedi.

Aziz ve Şükran Turhan çifti de kendileriyle ilgilenen görevlilere teşekkür etti.

Sağlık durumlarının iyi olduğunu anlatan Aziz Turhan, "Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Her şeyimiz ayağımıza geldi. Dört dörtlük bir yaşantımız oldu. Hiçbir şekilde canımız sıkılmadı." diye konuştu.

ISPARTA

Isparta'da umre dönüşü koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan 586 kişiden 293'ünün tahliye işlemleri tamamlandı.

Umre dönüşü, Kentteki Murat Hüdavendigar Erkek Öğrenci Yurdu'nda karantina altında bulunan ve Kovid-19 testleri negatif çıkanlardan 293'ünün karantina süreci tamamlandı.

Bu kişiler, işlemlerinin ardından memleketlerine gönderilmeye başlandı.

Karantina altındakilerden Mustafa Koz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bu zorlu süreci aşacağına inandığını belirterek, "15 gün çok iyi geçti, bize çok iyi baktılar. Sıcak su, banyo, sabun gibi ihtiyaçlarımız karşılandı. Evimizde görmediğimiz yemeği yedik, Allah razı olsun devletimizden." ifadelerini kullandı.

Umre amacıyla Suudi Arabistan'dan dönüş yapan 586 kişi, 16 Mart'ta Isparta'daki KYK yurdunda karantina altına alınmıştı.