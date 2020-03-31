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Karantinadan kaçmıştı! Koronadan öldü

'ta belirtileri gösterdiği için Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları bölümünde tedavi gören ve bir süre önce karantinadan kaçarak evinde yakalanan A.Ü. (74) hayatını kaybetti.

  • Yaşam
  • 31.03.2020 13:08
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  • Son Güncelleme: 31.03.2020 13:08
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Karantinadan kaçmıştı! Koronadan öldü

Bir süredir aynı hastanede tedavi gören A.Ü.'nün testinin pozitif çıktığı belirtildi. Cenazesi bugün 4 yakını tarafından hastaneden alındı.

Cenazeyi alan yakınlarının sadece maske taktığı görülürken, bunun dışında farklı bir önlem alınmamış olması dikkat çekti. Eşi H.Ü.'nün (70) gözetim altında tutulduğu testlerinin ise negatif çıktığı öğrenildi.

Hayatını kaybeden A.Ü, geçtiğimiz günlerde izinsiz olarak hastaneden ayrılmış, ekipler tarafından evinde bulunarak tekrar hastaneye geri götürülerek gözetim altına alınmıştı.

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